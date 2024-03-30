Monaco, deplasmanda 5 golle galip geldi!

Fransa Ligue 1 27. hafta maçında Monaco, sahasında Metz'i 5-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 21:18
Monaco, deplasmanda 5 golle galip geldi!
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Fransa Ligue 1 27. hafta maçında Monaco, sahasında Metz ile karşı karşıya geldi.

Stade Saint-Symphorien'den oynanan maçı Monaco 5-2 kazandı. Monaco'nun golleri 4. dakikada Minamino, 10. dakikada Akliouche, 16. dakikada Vanderson, 76 ve 87. dakikalarda Balogun kaydetti. Metz'in gollerini 78. dakikada Diallo ve 84. dakikada Sane attı.

Monaco bu sonuçla birlikte puanını 49'a çıkarıd. Metz ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Rennes'i ağırlayacak. Metz ise Brest'e konuk olacak.


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