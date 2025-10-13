Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ergin Ataman'dan hakem tepkisi: 'Dünya tarihinde bir ilk'

13.10.2025 16:27:00
Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından Olympiakos ile oynadıkları maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, ligde Olympiakos'a 90-86 yenildikleri maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Ataman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, maçtaki iki pozisyonun görüntülerine yer vererek hakem kararlarını eleştirdi.

Kostas Sloukas'ın potaya hareketlendiği ve Panathinaikos aleyhine faul çalınan pozisyonu değerlendiren tecrübeli başantrenör, "Videonun trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin iki serbest atış için çizgiye gelmesi. Ve evet, bu bir şaka değil" ifadelerini kullandı.

Paylaştığı ikinci pozisyonda Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov'un ribaunt mücadelesinde TJ Shorts'a faul yaptığını savunan Ataman, "Ayrıca basketbol sahasında yeni bir sporun; grekoromen güreşin icadına da tanık olduk. Dünya tarihinde bir ilk" değerlendirmesinde bulundu.

Ligde 2'de 2 yapan ev sahibi Olympiakos'ta Vezenkov, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan konuk ekipte ise TJ Shorts'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

