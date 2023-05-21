Monaco, EuroLeague'de sezonu 3'üncü tamamladı
As Monaco, Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Final'in 3'üncülük karşılaşmasında Barcelona'yı 78-66 mağlup ederek sezonu 3'üncü sırada tamamladı.
Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Monaco, ilk periyodu 24-13 önde tamamladı.
Etkili oyununu 2'nci periyotta da devam ettiren Fransız ekibi, soyunma odasına 44-28 önde girdi.
Fransız temsilcisi, 3'üncü periyodu 60-45 önde tamamlarken son periyotta da farkı korudu ve karşılaşmayı 78-66 kazanarak EuroLeague'de sezonu 3'üncü sırada tamamladı.
Monaco'da Matthew Strazel 14 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken, Barcelona'da 15 sayı kaydeden Nikola Mirotic mücadelenin en skorer ismi oldu.
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