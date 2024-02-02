Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 25. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 25. haftasında cuma günü (Bugün) deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.
MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, 24 haftada aldığı 15 galibiyetle ligde dördüncü sırada bulunuyor.
Son maçında LDLC ASVEL'i deplasmanında 83-73 yenen sarı-lacivertli ekip, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 11. Avrupa Ligi maçında 9. galibiyetini elde etti.
AS Monaco ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmıştı. Bu maç, Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımın başında parkeye ilk çıktığı mücadeleydi.
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