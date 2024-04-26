Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:52

Güncelleme: 26.04.2024 - 10:52

Basketbol THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın Final-Four'a yükseleceği play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda 95-91'lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.

Play-off etabının üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

MAÇ ÖNÜ GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco ile deplasmanda oynanacak maç öncesi şu açıklamalarda bulundu;

"İlk maçtaki harika galibiyetin ardından tamamen sıfırlanarak Monaco'nun fizikselliği ve kazanma isteğini karşılayabilmemiz gerekiyor. Tabii ki seriyi 1-1 yapmak istiyorlar. İlk maçta neleri iyi yapıp yapamadığımızı da anlamamız gerekiyor. Oyun planı aşağı yukarı aynı olacak; guardlar için işleri daha da zorlaştırmak, oyunun fizikselliğiyle mücadele etmek ve rakibe farklı yüzlerimizi göstermek."

Fenerbahçe Beko forması giyen Nate Sestina ise şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki ikinci maç, bizim için en az ilk maç kadar önemli. Bunun hakkında biraz konuştuk, bu onlar için de her şeyi göze almaları gereken bir karşılaşma olacak. Son maça kıyasla daha iyi odaklanmamız, detaylara dikkat etmemiz, her şeyin en ince ayrıntılarıyla üstünden geçmemiz ve karşılaşmaya gerçekten hazır gelmemiz gerekiyor. Bu mücadeleye çok daha fazla odaklanmalıyız."