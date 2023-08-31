Monaco, Folarin Balogun'u renklerine bağladı

Monaco, Arsenal'ın ABD'li santrforu Folarin Balogun'u transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:12
Monaco, Folarin Balogun'u renklerine bağladı
Abone Ol google-news

Ligue 1 takımlarından Monaco, Arsenal'ın ABD'li santrforu Folarin Balogun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki ABD'li milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız basını, Balogun'un bonservis bedelinin 30 milyon avro olduğunu ve miktarın ek ödemelerle 40 milyon avroya çıkabileceğini iddia etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan Balogun, son 1,5 yılda kiralık olarak Middlesbrough ve Reims kulüplerinde oynadı.


Player Alanı
monaco transfer Transfer dönemi Transfer haberleri Folarin Balogun

En Çok Okunan Haberler