Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Ligue 1'de 23. hafta heyecanı devam ediyor.
Son şampiyon Paris Saint-Germain, deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.
MONACO - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
MONACO - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligdeki son maçında kendi evinde ağırladığı Toulouse'u 2-1 mağlup etmişti.
Monaco ise Clermont deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Sahibi kaçarken yakalandı
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış