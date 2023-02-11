Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:36
Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ligue 1'de 23. hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Paris Saint-Germain, deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.

MONACO - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

MONACO - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligdeki son maçında kendi evinde ağırladığı Toulouse'u 2-1 mağlup etmişti.

Monaco ise Clermont deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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