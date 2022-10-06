Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın akşam Fransa'nın zorlu ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.
MONACO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
6 Ekim Perşembe günü (bugün) II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.
MONACO - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayımlanacak.
Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.
Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.
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