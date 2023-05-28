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Monako GP'de zafer Max Verstappen'in!

Formula 1'de sezonun 7. ayağı olan Monako Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:08
Monako GP'de zafer Max Verstappen'in!
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Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Monako Grand Prix'si tamamlandı.

Yağmur altında yapılan 78 turluk zorlu yarışın kazananı Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Yarışı ikinci sırada bitiren isim Aston Martin pilotu Fernando Alonso, üçüncü sırada bitiren isim ise Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Formula 1'in sezonun bir sonraki yarışı 4 Haziran'da Barcelona'da gerçekleştirilecek.



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