Monako GP'de zafer Max Verstappen'in!
Formula 1'de sezonun 7. ayağı olan Monako Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Monako Grand Prix'si tamamlandı.
Yağmur altında yapılan 78 turluk zorlu yarışın kazananı Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Yarışı ikinci sırada bitiren isim Aston Martin pilotu Fernando Alonso, üçüncü sırada bitiren isim ise Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.
Formula 1'in sezonun bir sonraki yarışı 4 Haziran'da Barcelona'da gerçekleştirilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı