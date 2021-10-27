Mönchengladbach, Bayern Münih'i tarihi farkla hezimete uğrattı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 23:39

Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası 2.tur karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'a 5-0'lık tarihi skorla mağlup oldu.

Maçın hemen başında henüz 2.dakikada Kone'nin golü ile öne geçen Mönchengladbach, 15. ve 21. dakikalarda bulduğu gollerle bir anda skoru 3-0'a getirdi. Devrenin bu skorla tamamlanmasının ardından ikinci devreye de çok hızlı başlayan Mönchengladbach, 51. ve 58. dakikalarda yine art arda bulduğu gollerle skoru 5-0'a getirdi ve Bayern Münih karşısında tarihi bir farkı elde etti.

Böylece Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası'na 2.turda veda etmiş oldu.

Geçtiğimiz sezon da Almanya Kupası'na ikinci turda veda eden Bayern Münih, en son 1991-92 ve 1992-93 sezonlarında arka arkaya iki kez ikinci turda elenmişti.

Bayern Münih, bu maçtan önceki turda Bremer SV ile ağustos ayında karşılaşmış ve 12-0'lık galibiyet ile 2.tura yükselmişti.