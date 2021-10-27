Muhammed Salah, Mısır'da müfredata giriyor

27 Ekim 2021 Çarşamba, 23:23

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da okul kitaplarında yer alacak.

The Times'ın haberine göre; 29 yaşındaki golcünün biyografisi, kariyeri ve hayırseverliği İngilizce ders kitaplarında yer alacak. Bu konular hem ilkokul hem de ortaokul seviyesindeki tüm Mısır müfredatında yer alacak.

Muhammed Salah, bu gelişmeden sonra Mısırlı Nobel sahibi vatandaşları Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail ve Magdi Yacoub ile aynı şerefe ulaşmış olacak.

Salah bu sezon Liverpool formasıyla toplamda 12 resmi maça çıktı ve 15 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.