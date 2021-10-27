Spor camiası Şebnem Şirin cinayetine sosyal medyadan tepki gösterdi

27 Ekim 2021 Çarşamba, 19:58

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan bu vahim olayın ardından sosyal medyada birçok kişi tepkisini gösterirken spor camiası da bu olaya ilişkin sessiz kalmadı.

Kulüpler bazında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe; sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile tepkilerini ortaya koyarken, İngiltere Premier Lig'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Ozan Tufan da paylaşımda bulundu. Tufan, "Artık söyleyecek bir şeyim yok" diyerek vahim olaya olan tepkisini gösterdi.







