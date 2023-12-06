Mönchengladbach, turu 120'de geçti!
Almanya Kupası son 16 turu maçında Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg'u normal süresi 0-0 biten maçta 120'de bulduğu golle 1-0 yenerek tur atladı.
Almanya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatma dakikalarına gitti.
Borussia Mönchengladbach, Kouadio Kone'nin 120. dakikada attığı golle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Wolfsburg, turnuvaya veda etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- Dikbayır’ın ihraç nedeni belli oldu
- Ünlü sunucu Güner Ümit'in son hali gündem oldu
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- TikTok karapara cenneti
- Bilim insanları önerdi: Uzun yaşamın sırrı...
- Özel'den İYİ Parti açıklaması