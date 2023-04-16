Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda finalin adı kondu!

Yayınlanma: 16.04.2023 - 09:52

Güncelleme: 16.04.2023 - 09:52

Rus Andrey Rublev ile Danimarkalı Holger Rune, Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasında yarı finaller oynandı.

Rublev (5 numaralı seribaşı), ABD'li rakibi Taylor Fritz'i (8) 5-7, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 2021'den sonra bir kez daha finalist oldu.

Diğer eşleşmede ise Rune (6), İtalyan Jannik Sinner'i (7) 2-1 (1-6, 7-5, 7-5) mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Hem Rublev hem de Rune, Monte Carlo Masters'taki ilk şampiyonluğunu elde etmek için yarın korta çıkacak.