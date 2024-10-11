Montella, puan hesabına gerek olmadığını söyledi

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Karadağ maçı öncesi basın toplantısında “Gruptan çıkmak için kaç puan yeterli?” sorusuna “Matematiksel hesap yapmaya gerek yok. Bütün maçları kazanmak istiyoruz” yanıtını verdi. İtalyan çalıştırıcı, “Her maça milli takımda final gözüyle bakılıyor. Eylül ayında çok iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı daha iyi olacak, gayet ümitliyim” dedi. Montella, “Geldiğim günden beri bizden daha çok pozisyona giren bir takım olmadı diye hatırlıyorum. Türkiye’ye geldiğimden beri bütün istatistiklere bakınca, en çok üretken oyuncular bizimle” diye konuştu.



RAKİP KARADAĞ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki üçüncü maçında bugün Samsun’da Karadağ ile karşılaşacak. Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve TV8’den naklen yayımlanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Türkiye 4 puanla, Galler’in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Milli Takım’ın yıldızı Arda Güler, Real Madrid’de hocası Ancelotti ile sorun yaşadığı iddiaları sorulunca, “Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Her şey yolunda” dedi. Arda, “Kariyerimi bırakmadan Milli Takım’la kupa kazanmak istiyorum. En güzel gollerimden birini Samsun’da attım. Umarım yine gol atarım” diye konuştu.

