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Monterrey, Inter'i Sergio Ramos ile durdurdu!

Monterrey, Inter'i Sergio Ramos ile durdurdu!

18.06.2025 10:01:00
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Cumhuriyet Spor
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Monterrey, Inter'i Sergio Ramos ile durdurdu!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında karşılaştığı Monterrey ile 1-1 berabere kaldı.

Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Inter, Meksika ekibi Monterrey ile karşı karşıya geldi. Rose Bowl Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Sergio Ramos'un golüyle öne geçen Monterrey, skoru koruyamadı. Inter, 42. dakikada Lautaro Martinez'in kaydettiği golle eşitliği sağladı. Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de galibiyet golünü bulamayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada sakatlığı sebebiyle oynamadı.

Bu sonuçla birlikte E Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı. Arjantin temsilcisi River Plate, 3 puanla zirvede yer alırken; Monterrey ve Inter 1'er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Japonya temsilcisi Urawa Reds ise puan alamayarak son sırada yer aldı.


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