Montpellier galibiyeti gol yağmuru ile hatırladı!
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Montpellier, deplasmanda Brest'i 7-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Montpellier, deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi. Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi Montpellier 7-0 kazandı.
Turuncu-mavililerin golleri 6. dakikada Faitout Maouassa, 10. ve 31. dakikalarda Elye Wahi, 11. dakikada Wahbi Khazri, 25. dakikada Nicolas Cozza ve 64 ile 84. dakikalarda Valere Germain'den geldi. BREST, 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan Brest takımında Pierre Lees-Melou, karşılaşmanın 50. dakikada gördüğü kırmızı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
2 HAFTA SONRA GALİBİYET
Son 2 haftadır mağlup olan Montpellier, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Brest ise 4 puanda kaldı.
Gelecek hafta Montpellier, Ajaccio'yu konuk edecek. Brest ise deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Peker, yeni video yayımladı