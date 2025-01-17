Montpellier, sahasında Monaco'yu devirdi!
Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Montpellier, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Montpellier, Monaco'yu konuk etti. Mosson Mondial Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Montpellier'e galibiyeti getiren golleri dakika 55 ve 82'de Moussa Al Tamari kaydetti.
Montpellier ligde 6 maç sonra Monaco, karşısında kötü serisini bozdu.
Monaco, ligin son sıradaki takımına yenilerek ligde üst üste 4 maçtır kazanamadı.
Monaco, bu sonucun ardından 31 puanda kaldı. Montpellier, 12 puana yükseldi.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Rennes'i konuk edecek. Montpellier, Toulouse deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Montpellier #monaco #Fransa Ligue 1
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