Montpellier, sahasında Monaco'yu devirdi!

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Montpellier, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti.

Montpellier, sahasında Monaco'yu devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:29

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Montpellier, Monaco'yu konuk etti. Mosson Mondial Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Montpellier'e galibiyeti getiren golleri dakika 55 ve 82'de Moussa Al Tamari kaydetti.

Montpellier ligde 6 maç sonra Monaco, karşısında kötü serisini bozdu.

Monaco, ligin son sıradaki takımına yenilerek ligde üst üste 4 maçtır kazanamadı.

Monaco, bu sonucun ardından 31 puanda kaldı. Montpellier, 12 puana yükseldi.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Rennes'i konuk edecek. Montpellier, Toulouse deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Montpellier #monaco #Fransa Ligue 1
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