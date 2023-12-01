Monza - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında deplasmanda Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:31
Monza - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

MONZA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

U-Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

MONZA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Inter ile 1-1 berabere kalmıştı.

Monza ise Cagliari deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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