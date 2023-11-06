Juventus, Fiorentina'yı tek golle geçti

Serie A 11. hafta maçında Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 07:25
Juventus, Fiorentina'yı tek golle geçti
Abone Ol google-news

İtalya Serie A 11. hafta maçında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus 1-0 kazandı. 

Juventus'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Fabio Miretti kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 28'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Fiorentina ise 17 puanda kaldı. 

Önümüzdeki lig haftasında Fiorentina, Bologna deplasmanına gidecek. Juventus sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.


juventus Fiorentina serie a

İlgili Haberler

Juventus, 90+6'da kurtardı!

Juventus, 90+6'da kurtardı!
Juventus, Milan'ı Locatelli ile geçti

Juventus, Milan'ı Locatelli ile geçti
Bahis oynadığını kabul etmişti: Juventus'tan Nicolo Fagioli açıklaması!

Bahis oynadığını kabul etmişti: Juventus'tan Nicolo Fagioli açıklaması!

En Çok Okunan Haberler