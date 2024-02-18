Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 25. haftasında deplasmanda Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.
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MONZA - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
U-Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MONZA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Monza, ligde oynadığı son maçta sahasında Hellas Verona ile 0-0 berabere kalmıştı.
Milan ise sahasında Napoli'yi 1-0 mağlup etmişti.
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