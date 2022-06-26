MotoGP Hollanda Grand Prix'sini Bagnaia kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Hollanda Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. mücadelesi, Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonunda başladığı yarışı baştan sona üstün götüren Bagnaia, kariyerinin 7. galibiyetine ulaşırken, bu sezon şampiyonluk yarışının içinde kalma adına önemli puanlar elde etti.
Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 0.444 saniye sonra geçen vatandaşı Marco Bezzecchi (Mooney VR46) 2'nci, liderin 1.209 saniye gerisindeki İspanyol Maverick Vinales (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.
Pilotlar klasmanının ilk iki sırasında yer alan Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo ile Aprilia'nın İspanyol sürücüsü Aleix Espargaro arasında yarış boyu ikinci sıra için yaşanan rekabet, iki pilotun da kaza yapmasına yol açtı.
Yarışın ortalarına doğru Quartararo, virajda aracının kontrolüne kaybederek Espargaro'ya çarptı. Kaza nedeniyle süre kaybetmelerine rağmen aracının üzerinde kalmayı başaran İspanyol sürücü, 16. sıradan yarışa katıldı ve rakiplerini yeniden geçerek dördüncülük elde etti. Motosikletini kaldırmasının ardından son sırada piste dönen Fransız pilot ise yarışın sonlarına doğru bir kez daha kaza yaptı ve diskalifiye oldu.
Geçen yılın şampiyonu Quartararo, bu yarışta aldığı kötü sonuca rağmen 172 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 7 Ağustos Pazar günü koşulacak.
Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 172 puan
2. Aleix Espargaro (İspanya): 151
3. Johann Zarco (Fransa): 114
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 106
5. Enea Bastianini (İtalya): 105
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