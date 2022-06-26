Vakkorama Watersports Championship’e rekor katılım

26 Haziran 2022 Pazar, 15:38

Perşembe günü başlayan; Türkiye Su Kayağı, Wakeboard, Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum’da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleşti.

Şampiyona, 3 gün boyunca power.app.com.tr’den canlı olarak yayımlanırken hem Power FM’in başarılı Dj’leri hem de yurt dışından gelen ünlü Dj’ler hafta sonu boyunca sergiledikleri performanslarıyla gerek sporculara gerekse su sporu tutkunlarına oldukça keyifli saatler yaşattı.

3 gün süren Vakkorama Watersports Championship’e dereceye giren sporculara ödülleri kapanış töreninde verilirken, uzun yılların ardından Su Kayağı, Wakeboard, Su Jeti ve Flyboard kategorilerinde Türkiye Şampiyonası düzenlenmiş oldu.

Kapanış törenindeyse en büyük alkışı organizasyonun başarıyla gerçekleşmesini sağlayan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko aldı.