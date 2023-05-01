MotoGP İspanya Grand Prix'sinde korkutan kaza
Fabio Quartararo ve Miguel Oliveira, İspanya'da koşulan sezonun 4. yarışı MotoGP İspanya Grand Prix'sindeki korkunç kazada çarpıştı. Sürücüler sedyeyle hastaneye götürüldü.
MotoGP'de sezonun 4. mücadelesi, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden yapıldı.
Aprilia takımından İspanyol sürücü Aleix Espargaro'nun ilk sıradan başladığı yarışın ilk turu, yaşanan kaza nedeniyle kırmızı bayrak çekilerek durduruldu.
Monster Energy Yamaha ekibinden Fabio Quartararo'nun motosikleti, ikinci virajda Marco Bezzecchi (Mooney VR46) ve Miguel Oliveira'nın (CryptoDATA RNF) araçları arasında sıkışarak düştü.
QUARTARARO'YA CEZA VERİLDİ
Kaza sonrasında Bezzecchi yoluna devam ederken, Quartararo ile Oliveira ise araçlarından düştü.
Omzu çıkan Oliveira, yarıştan çekilirken, Quartararo'ya ise kaza sırasında "sorumsuz sürüş" nedeniyle uzun tur cezası aldı.
İTALYAN SÜRÜCÜ ZAFERE ULAŞTI
Yarışın tekrar başlatılmasının ardından ilk iki sırayı, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı motosikletçisi Brad Binder ile Avustralyalı takım arkadaşı Jack Miller aldı. Bagnaia, 15. turun sonunda Miller'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. 17. turda, pilotlar klasmanı lideri Bezzecchi kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Mücadelenin sonlarına doğru en hızlı tura imza atarak vites artıran Bagnaia, bitime 3 tur kala liderliği aldı. Hata yapmayan İtalyan sürücü, bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak 25 puanı hanesine yazdırdı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- MİT'ten Suriye'de operasyon
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu