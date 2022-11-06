MotoGP'de şampiyon Francesco Bagnaia oldu
Francesco Bagnaia, Valencia'daki yarışta 9. olmasına rağmen pilotlar klasmanını, Quartararo'nun 17 puan önünde zirvede tamamladı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Valencia Grand Prix'sini 9. sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonluğa ulaştı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun son mücadelesi, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.
Suzuki Ecstar takımından Alex Rins, 5. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 5. MotoGP galibiyetini aldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren sürücülerden Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha takımı) mücadeleyi 4'üncü, Francesco Bagnaia ise 9. sırada tamamladı.
Son yarışa, 2021 şampiyonu Quartararo'nun 23 puan önünde giren Bagnaia, pilotlar klasmanını, rakibinin 17 puan önünde bitirerek kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğunu elde etti.
25 yaşındaki Bagnaia, 2007'de bunu başaran Casey Stoner'dan beri MotoGP'de şampiyonluğa uzanan ilk Ducati sürücüsü oldu.
2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 265 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 248
3. Enea Bastianini (İtalya): 219
4. Aleix Espargaro (İspanya): 212
5. Jack Miller (Avustralya): 189
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