MotoGP'de sezonun 16. etabı Avustralya'da düzenlenecek!
MotoGP'de sezonun 16. yarışı Avustralya'nın Philip Adası pistinde gerçekleştirilecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla sürecek.
Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenecek mücadelenin sıralama turları 21 Ekim Cumartesi günü TSİ 02.50'de, yarış ise 22 Ekim Pazar günü TSİ 06.00'da başlayacak.
Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 6, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 346 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 328
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 283
4. Brad Binder (Güney Afrika): 211
5. Aleix Espargaro (İspanya): 177
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