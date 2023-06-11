MotoGP'de zafer Francesco Bagnaia'nın

İtalyan Ducati Lenovo takımının pilotu Francesco Bagnaia MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İtalya Grand Prix'sinde birinci oldu.

AA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:24
MotoGP'de zafer Francesco Bagnaia'nın
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MotoGP'de heyecan devam ediyor.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. mücadelesi, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 3'üncü, kariyerinin 14'üncü MotoGP galibiyetini elde etti.

Francesco Bagnaia

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 1 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac takımı) 2'nci, liderin 1.9 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.

Puanını 131'e çıkaran Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 110 puanla vatandaşı Marco Bezzecchi (Mooney VR46) izledi.

Sezonun 7. yarışı Almanya Grand Prix'si 18 Haziran'da düzenlenecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 131 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 110

3. Jorge Martin (İspanya): 107

4. Brad Binder (Güney Afrika): 92

5. Johann Zarco (Fransa): 88


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