Mourinho ilk derbisinde yıkıldı! Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!

Yayınlanma: 21.09.2024 - 19:04

Güncelleme: 21.09.2024 - 22:03

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Dominik Livakovic, 28. dakikada Dries Mertens, 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko attı.

FENERBAHÇE 32 MAÇ SONRA KAYBETTİ!

Fenerbahçe 322 sonra ligde ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertli takım, en son Trabzonspor'a kaybetmişti. 32 maç sonra ligde kaybetmiş oldu.

GALATASARAY 6'DA 6 YAPTI

Galatasaray, bu galibiyetle ligde 6'da 6 yapan tek takım unvanını sürdürdü.

PUAN FARKI 5'E ÇIKTI

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 18'e çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önüne geçti. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

89' Yunus Akgün'ün ceza sahasının dışından çektiği plase şut az farkla dışarı gitti.

88' İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

78' Osimhen Yunus işbirliğinde ceza sahasına giren Akgün kaleciyle karşı karşıya geldi. Yunus'un çektiği şutu kaleci Livakovic kurtardı. Dönen topu karşılayan Osimhen ağları bulamadı.

75' SARI KART | Galatasaray yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Youssef En-Nesyri, Gabriel Sara'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

73' Dzeko'nun savunma arkasına attığı pasta İrfan topla buluştu. İrfan'ın ortasında Muslera topa hakim!

71' SARI KART | Fenerbahçe yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Ismail Jakobs, Fred'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

71' SARI KART | Orta sahada yaşanan mücadele sırasında Fred, topa elle yaptığı müdahale nedeniyle Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

67' Kaan Ayhan'ın pasıyla topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

65' SARI KART | Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Barış Alper Yılmaz, Jayden Oosterwolde'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

63' GOL | Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golü ile maçta farkı ikiye indiriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Edin Dzeko'nun yaptığı vuruşta Fernando Muslera'nın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

61' SARI KART | Abdülkerim'in Fred'e yaptığı faul hem penaltı hem sarı kart ile cezalandırılıyor!

61' PENALTI | Fenerbahçe penaltı kazanıyor!

60' GOL | Galatasaray, Gabriel Sara'nın golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Lucas Torreira, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

57' Yunus Akgün ile Galatasaray kontraya çıktı. Yunus Akgün'ün içeriye attığı pasta topla buluşan Osimhen'in şutunu kaleci kurtardı.

56' Amrabat'ın savunma arkasına attığı harika pasta topla buluşan Mert Müldür içeriye çevirdi. Hiçbir Fenerbahçeli futbolcu topla buluşamadı.

55' Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortada Osimhen topla buluştu. Osimhen'in şutu kalenin sağından dışarı gitti.

53' Oosterwolde'nin sol kanattan yaptığı ortada bomboş bir şekilde topla buluşan Fred'in şutu farkla dışarı gitti.

51' Fred'in defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Allan Saint-Maximin için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

Dev derbide ilk yarı sona erdi! | Fenerbahçe 0-2 Galatasaray

45+5' Maximin sol kanattan çalımlarla geldi. Çevirdiği ortada Çağlar Söyüncü topla buluştu. Çağlar'ın kafasını Muslera kurtardı.

45' Galatasaray sağ kanattan tehlikeli geldi. Barış'ın ceza sahasına çevirdiği topta hiçbir Galatasaraylı yok!

43' SARI KART | Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Kaan Ayhan, topla birlikte ilerleyen Allan Saint-Maximin'e müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36' SARI KART | Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Davinson Sanchez, topla birlikte hızla ilerleyen Edin Dzeko'ya müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

35' Victor Osimhen'in savunma arkasına pasında Mertens'in aşırtması dışarı gitti.

30' SARI KART | Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Yunus Akgün, Dusan Tadic'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

28' GOL | Galatasaray, Dries Mertens'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Victor Osimhen, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

25' SARI KART | Fenerbahçe yedek kulübesinden Mert Hakan Yandaş, itirazları nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

22' Sebastian Szymanski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Jayden Oosterwolde'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Fernando Muslera gole izin vermiyor.

21' GOL | Galatasaray, Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle maçta öne geçiyor. Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, meşin yuvarlak önce sağ kale direğine ardından Dominik Livakovic'e çarparak ağlarla buluşuyor.

20' Mertens'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sara'nın şutunu Livakovic çıkardı. Karar korner.

12' Mertens tehlikeli bir noktada yerde kaldı. Karar serbest vuruş! Mertens'in kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı gitti.

10' Fred'in savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Dzeko ceza sahasına Szymanski'ye çevirdi. Sebastian'ın şutu az farkla dışarı gitti.

4' Maximin sol kanattan harika geldi. Ceza sahası içinde Torreira'nın karşısında yerde kaldı. Karar korner.

1' Maximin sol kanattan çalımlarla geldi. Ceza sahasına girip çektiği şut defanstan döndü.

1' Dev derbi Atilla Karaoğlan'ın işareti ile başladı.