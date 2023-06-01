Mourinho ilk kez finalde kaybetti
Jose Mourinho kariyerinde çıktığı 6. Avrupa kupası finalini kaybederek bir ilki yaşadı.
Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finalini kaybederek bir ilki yaşadı.
Mourinho, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası finali kaybederek büyük üzüntü yaşadı. Portekizli hoca daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi, iki kez UEFA Avrupa Ligi ve bir kez de Konferans Ligi şampiyonlukları elde etmişti.
Mourinho kaybettiği finalin ardından ise seramoniye katılmadan madalyasını aldı ve daha sonra tribündeki bir taraftara hediye etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!
- Cumhur’un küçük ortağı harekete geçti!
- Karamollaoğlu: Grup kurma çalışmaları başladı