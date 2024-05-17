Mourinho liste başı, Koç’un farklı adayları da var: Hoca için arayış

Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 04:00

Kim seçilirse seçilsin İsmail Kartal ile yollar kesinlikle ayrılacak. Aziz Yıldırım’ın, “Seçilirsek Mourinho’yu getireceğim” açıklaması camiada heyecan yarattı. Ali Koç göreve gelirse, henüz kimle çalışacağına dair konuşmadı. Ancak Koç’un da F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco aracılığıyla daha önce Mourinho için menajeriyle temas kurulmasını istediği öğrenildi.

Koç’un listesinde Mourinho dışında 2 teknik direktörün daha olduğu, Mario Branco’nun bu konuda görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Bu isimlerden biri Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli. İtalyan hocayla ilk kontak kuruldu. Aziz Yıldırım’ın ekibindeki isimler, Mourinho’nun menajeriyle temasını sürdürüyor. Portekizli hocanın ise ülkesinde kendisine yakın isimlere F.Bahçe’nin teklifini doğruladığı ancak “Adaylarla değil, seçimi kazananla oturur anlaşırız” dediği gelen haberler arasında.

Ali Koç seçime girmeye karar verdiği için başkan adaylığından çekilen Sadettin Saran’dan flaş bir hamle geldi. Saran, kendi yönetim kurulunda yer alan üç ismi Ali Koç’a tavsiye etti. Ali Koç’un, Acun Ilıcalı ile yönetimine girmesi için konuştuğu belirtildi.