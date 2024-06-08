Mourinho'dan sürpriz transfer açıklaması: 'Galatasaray'a yakın'
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Rafa Silva ile ilgilendiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından RTP'ye açıklamalarda bulundu.
RAFA SILVA TRANSFERİ
Jose Mourinho, kendisine sorulan "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" şeklinde gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.
Soruyu cevaplayan Mourinho, "Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum." şeklinde konuştu.
GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO
Öte yandan Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu, Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon Euro imza parası önerdiği ifade edilmişti.
BENFICA PERFORMANSI
2016'den 2024'e kadar 8 yılını Benfica'da geçiren Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde 326 maçta 94 gol attı ve 79 gol attı.
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