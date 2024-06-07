Okan Buruk'tan Mourinho yorumu!

Galatasaray'a yeniden imza atan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için gelen soruya cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 11:30
Okan Buruk'tan Mourinho yorumu!
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Galatasaray, sözleşme yenilenen teknik direktörü Okan Buruk için imza töreni düzenledi.

Okan Buruk, imza töreninde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için gelen soruya cevap verdi.

Başarılı teknik adam, "Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunun ardından, "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok (Gülerek)" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, bu sözlerin ardından, "Bence var" açıklamasında bulundu.

Okan Buruk, daha sonra, "Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen seneden daha çekişmeli olacak. Aslında bizim performansımızı rakiplerimiz yukarı çekti. Yine şampiyonluk istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.


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