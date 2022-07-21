Mourinho'nun yeni hedefi Saul Niguez!

21 Temmuz 2022 Perşembe, 19:55

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, transferdeki yeni hedefini belirledi.

İtalyan basınında yer alan haberde; Roma'nın, Atletico Madrid forması giyen orta saha Saul Niguez ile ilgilendiği aktarıldı.

İspanyol ekibinin de Niguez'in satmaya sıcak baktığı, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon euro'luk maaşının ise transfer için bir engel olduğu kaydedildi.

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Saul Niguez, İngiliz temsilcisinde 23 maçta süre alırken, bir gol attı.