Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi sürüyor

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Belindeki ağrılar nedeniyle tesislere gelmesine rağmen antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi.

Siyah-Beyazlı kulüp, dün de idmana katılmayan Portekizli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Çekilen MR netisesinde 31 yaşındaki futbolcunun bel ağrısını açıklayacak herhangi bir soruna rastlanmadı. Beşiktaş Kulübü, Rafa’ya sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacağını açıkladı. Tedavi programı, tecrübeli oyuncuya ve menajerine yazılı olarak bildirildi. Portekizli yıldızın tedavi saatlerinin, takımın antrenman yaptığı zaman diliminden farklı bir bölümde olmasına karar verildi.

LEVENT ERDOĞAN UĞURLANDI

Beşiktaş Kulübü’nün önceki gün hayatını kaybeden eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan’ın naaşı dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.