Muci’yle zirve fırtınası

TRABZONSPOR zirveye göz koydu. Bordo-Mavililer, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Göztepe’yi Muçi’nin golleriyle 2-1 yenerek Fenerbahçe’yi geride bırakıp ikinci sıraya yerleşti. Fırtına’da Pina 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sarı kart görüp cezalı duruma düşen Onuachu da Pina ile birlikte haftaya Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Son haftaların golcüsü Muçi, İzmir’de de sahneye çıktı. 46. ve 76. dakikada ağları sarsan Muçi, üst üste 3. maçında 5. golünü attı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Olaitan’ın peş peşe iki şutunda önce Batagov sonra Serdar topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Janderson kafayla vurdu; onu da Ozan çizgiden uzaklaştırdı. Göztepe’nin golünü 85’te Dennis şık bir vuruşla attı. Son bölümde İzmir ekibinin baskısını artırması üzerine Fatih Tekke 10 kişi kalan takımında Onuachu’yu stoperde oynattı. Göztepe’de de 90+8 Rhalney ikinci sarıdan kırmızı gördü. 90+9’da Heliton’un kafa vuruşunda top direkten döndü