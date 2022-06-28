Muğdat Çelik kimdir? Muğdat Çelik futbolu neden bıraktı?
Denizlispor, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Muğdat Çelik ile varılan karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı. Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı. Muğdat Çelik kimdir? Muğdat Çelik futbolu neden bıraktı?
Muğdat Çelik, futbol kariyerine 2004 yılında, doğduğu şehir olan Mersin'in Kuvayi Milliyespor takımı altyapısında başlamıştır. 2005 yılında Gençlerbirliği altyapısına geçmiştir. 2008 yılında bu takımda profesyonel olmuştur. 2008-09 sezonunu Kastamonuspor'da kiralık geçirdikten sonra, 2009-10 sezonu öncesinde Çankırıspor'a, devre arasında da Bugsaşspor'a kiralanmıştır. 2010-11 sezonunda da Batman Petrolspor'da kiralık olarak forma giymiştir.
Ocak 2011'de Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi feshedilmiş ve Nazilli Belediyespor'a transfer olmuştur. 2012-13 sezonunda 24 golle 2. Lig Gol Kralı olmuştur. 2013-14 sezonu devre arasında, 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaşmış ve bu takıma transfer olmuştur. 2013-14 sezonunda, Balıkesir ekibi ile Süper Lig'e yükselmiştir. 2015-2016 sezonu devre arasında Akhisar Belediyespor'a transfer olmuştur. 2018-19 sezonu öncesi bonservissiz olarak Galatasaray kadrosuna dahil olmuş, bir sezon sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
MUĞDAT ÇELİK FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.
Video Haberler
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
- Kadınlardan Pınar Gültekin için adalet nöbeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- Motorine indirim geliyor
- Bahçeli'nin zor anları
- 'Görüşmem mümkün değil'
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'