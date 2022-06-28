Muğdat Çelik kimdir? Muğdat Çelik futbolu neden bıraktı?

28 Haziran 2022 Salı, 17:30

Muğdat Çelik, futbol kariyerine 2004 yılında, doğduğu şehir olan Mersin'in Kuvayi Milliyespor takımı altyapısında başlamıştır. 2005 yılında Gençlerbirliği altyapısına geçmiştir. 2008 yılında bu takımda profesyonel olmuştur. 2008-09 sezonunu Kastamonuspor'da kiralık geçirdikten sonra, 2009-10 sezonu öncesinde Çankırıspor'a, devre arasında da Bugsaşspor'a kiralanmıştır. 2010-11 sezonunda da Batman Petrolspor'da kiralık olarak forma giymiştir.

Ocak 2011'de Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi feshedilmiş ve Nazilli Belediyespor'a transfer olmuştur. 2012-13 sezonunda 24 golle 2. Lig Gol Kralı olmuştur. 2013-14 sezonu devre arasında, 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaşmış ve bu takıma transfer olmuştur. 2013-14 sezonunda, Balıkesir ekibi ile Süper Lig'e yükselmiştir. 2015-2016 sezonu devre arasında Akhisar Belediyespor'a transfer olmuştur. 2018-19 sezonu öncesi bonservissiz olarak Galatasaray kadrosuna dahil olmuş, bir sezon sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

MUĞDAT ÇELİK FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.