Muhteşem düelloda kazanan Los Angeles Clippers

Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i deplasmanda 116-111'lik skorla mağlup etti ve seriye dengeyi getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 08:03
Muhteşem düelloda kazanan Los Angeles Clippers
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NBA Batı Konferansı Play-Off 1. Tur 4. maçında Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. American Airlines Center'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Clippers 116-111'lik skorla kazandı.

Kawhi Leonard'ın yokluğunda maça Paul George ve James Harden'ın olağanüstü performansıyla başlayan Clippers, ilk çeyreği 39-16'lık skorla önde kapattı.

Clippers rüzgarı, ikinci çeyrekte de devam etti ve skor çeyrek ortasında 55-24'e geldi, fark 31'e çıktı. Çeyrek ortasında aldığı molayla maça geri dönüş yapan Mavericks, Clippers'ın rehavet halinden de faydalanarak devreye 17 sayı farkla geride gitti.

Kyrie Irving ve Luka Doncic'in üstün oyunuyla maça dönen Mavericks, farkı adım adım eritti ve son çeyreğe sadece 4 sayı farkla geride gitti.

Son çeyreğin başında Kyrie Irving'in üst üste top kayıpları yapması Mavericks'in temposunu düşürdü ve fark, James Harden'ın olağanüstü oyunuyla tekrar çift hanelere çıktı. Mavericks'i tekrar maça geri döndüren de Irving oldu ve maçın son 3 dakikasına girilirken Mavericks 105-104 öne geçti.

CLIPPERS MAÇI KAPATTI

Son bölümde James Harden'ın üst üste birebirleri ve Paul George'un kritik üçlüğüyle birlikte kazanan Clippers oldu.

Seride durum 2-2'ye geldi. Serinin 5. maçı Los Angeles'ta 2 Mayıs Perşembe TSİ 05.00'te oynanacak.

HARDEN VE GEORGE!

Los Angeles Clippers'ta James Harden ve Paul George 33'er sayıyla takımlarının yıldızı oldu.

Dallas Mavericks'te Kyrie Irving'in 40 sayısı galibiyete yetmedi. Luka Doncic ise 29 sayı 10 ribaund ve 10 asistle oynadı.


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