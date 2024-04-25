NBA'de Miami Heat'ten Boston Celtics'e şok: Seri eşitlendi!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:35

Güncelleme: 25.04.2024 - 11:35

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.

Play-in oynayarak 8. sırayı alan Heat, Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlayan Celtics'i 10 sayı farkla yenerek seriyi eşitledi.

5 ismin çift hanelere ulaştığı Heat'te, Tyler Herro 24 sayı, 14 asist, Bam Adebayo 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Caleb Martin 21, Jaime Jaquez 14, Nikola Jovic 11 sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown 33 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 28 sayı, 8 ribauntla oynadı.

THUNDER, SERİDE 2-0 ÖNE GEÇTİ

Batı Konferansı'nda normal sezonu zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 124-92 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 5 asist, Chet Holmgren 26 sayı, 7 ribaunt, Jalen Williams 21 sayı, 7 asist, 5 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Pelicans'ta ise Jonas Valanciunas 19 sayı, 7 ribaunt, Brandon Ingram ve Herbert Jones 18'er sayıyla mücadele etti.