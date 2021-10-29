M.United'ın teknik direktörü Cristiano Ronaldo mu oluyor?
Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in alternatifleri konuşulurken İspanyol basını Cristiano Ronaldo ihtimalini yazdı.
Premier Lig'de Manchester United'ın teknik direktör krizi sürüyor. Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu ciddi anlamda tehlikede. Kırmızı Şeytanlar son 4 maçtan 1 puan çıkarabildi. Ancak Liverpool'a karşı Old Trafford'da alınan 5-0'lık ağır yenilgi okları Solskjaer'e çevirdi.
Premier Lig'de Tottenham ile karşılaşacak Manchester United'da bu kritik maç Ole Gunnar Solskjaer'in sonunu getirebilir. İngiliz basını çoktan Solskjaer'in alternatiflerini yazmaya başladı. Ancak en çarpıcı ihtimal İspanyol basınından geldi.
Sport gazetesi, Solskjaer'in görevden alınması durumunda yerine Cristiano Ronaldo'nun geçebileceğini iddia etti.
36 yaşındaki Portekizli yıldızın bugüne kadar dünyanın en önemli teknik direktörleriyle birlikte çalıştığına vurgu yapılarak tecrübelerinden söz edildi.
Antonio Conte'den olumsuz yanıt alan Manchester United yöneticilerinin Cristiano Ronaldo'ya böyle bir teklif sunmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.
Ryan Giggs, Manchester United forması giyerken son döneminde hem oyuncu hem de geçici menajerlik görevini üstlenmişti.
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