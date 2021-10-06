Murat Ataman, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 14:33



Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Ankara şubesinde basınla bir araya gelen Murat Ataman, "Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Kasım ayında yapılması planlanan olağan mali genel kuruluna başkan adayı oluğumu huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Umarım bu adaylığım camiaya ve ülkemize katkı sağlayacaktır" dedi.

Başkan adayı Ataman, geçmiş dönem başkanlarına ve yönetim kurullarına teşekkür ederek, "31 Mayıs 2016 tarihinde idari ve mali açıdan özerk yapıya kavuşan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuz, son 15 yıldır bugünkü yapısına birçok başkanın, yönetim kurulunun ve bu camiaya emek vermiş insanların katkılarıyla günümüze kadar geldi. Dünyanın ve ülkemizin hızla geliştiği bu dönemde artık eski yöntemlerle federasyonumuzun yönetilmesinin mümkün olmadığı kanısındayım" diye konuştu.

Murat Ataman, daha çağdaş daha yönetilebilir bir anlayış benimsediğinin altını çizerek, "15 yıl önce kurulmuş olan federasyonumuzun bugünkü yapısıyla belki ihtiyaçlara cevap verebilecek durumdayken, gelişen 15 yıl içerisinde camianın büyümesi, sporun ülkemizde ve dünyada gelişmesi, engelli sporunun bilinirliliğinin ve öneminin yükselerek artması artık bir takım değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getiriyor diye düşünüyorum. Bu amaçla ben ve bir grup arkadaşım, bu camiaya hizmet vermek için hiçbir maddi kaygı gözetmeksizin, tüm gücümüz ile camianın bugünkü yapısını dev bir organizasyon yaparak daha çağdaş, daha modern, daha yönetilebilir bir hale getirmek amacıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Kasım ayında yapılması planlanan olağan mali genel kuruluna başkan adayı oluğumu huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Umarım bu adaylığım camiaya ve ülkemize katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan adayı Murat Ataman, seçim sürecinde gayri ahlaki hiçbir davranışın içinde yer almayacağına vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: "Çoklu seçimlerde seçim süresince adaylar bazen seçim heyecanına kapılarak gayri ahlaki ve maalesef camiayı üzecek açıklamalarda ve beyanlarda bulunurlar. Ben seçimin yapıldığı gün salondan bir başkanın ve bir kazananın olmasını istiyorum. Bu kazananın da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olmasını istediğim için bu tür davranışlar içerisinde asla bulunmayacağımı ve camianın yüzünü yere düşürecek hiçbir davranışta bulunmayıp düzeyli bir seçim süresi yöneteceğime sizin huzurunuzda söz veriyorum."