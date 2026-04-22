Cumhuriyet Gazetesi Logo
Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı

22.04.2026 12:02:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milli sporcu Murat Fırat, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcu Murat Fırat, finale yükseldi.

Başkent Tiran'daki organizasyonun ikinci gününde Murat Fırat, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı grekoromen stil 67 kilo yarı final müsabakasını 4-0 kazandı.

FİNALDEKİ RAKİBİ HASRAT JAFAROV

Finale adını yazdıran Murat, yarın altın madalya maçında Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.

2022 yılında Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi, organizasyon tarihinde ayrıca 2 bronz madalya aldı.

Murat Fırat, gündüz seansında Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yenmişti.

CENGİZ ARSLAN, BRONZ MADALYA İÇİN GÜREŞECEK

Türkiye'yi grekoromen stil 72 kiloda temsil eden Cengiz Arslan, yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu.

Yarın üçüncülük için mindere gelecek Cengiz, 2019 yılında Avrupa ikinciliği elde etmişti.

Milli sporculardan Abdulkadir Çebi (97 kilo), çeyrek finalde yenildiği Macar Alex Gergo Szoke'nin finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Mert İlbars (60 kilo) ve Yüksel Sarıçiçek (82 kilo) ise organizasyona veda etti.

İlgili Konular: #Arnavutluk #Murat Fırat #Avrupa Güreş Şampiyonası

