Cumhuriyet Gazetesi Logo
Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi!

21.04.2026 19:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Milli sporcu Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'ı 4-0 mağlup ederek finale yükselen isim oldu.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcu Murat Fırat, finale yükseldi.

Başkent Tiran'daki organizasyonun ikinci gününde Murat Fırat, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı grekoromen stil 67 kilo yarı final müsabakasını 4-0 kazandı.

Finale adını yazdıran Murat, çarşamba günü altın madalya maçında Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.

2022 yılında Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi, organizasyon tarihinde ayrıca 2 bronz madalya aldı.

Murat Fırat, gündüz seansında Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yenmişti.

CENGİZ ARSLAN, BRONZ MADALYA İÇİN GÜREŞECEK

Türkiye'yi grekoromen stil 72 kiloda temsil eden Cengiz Arslan, yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu.

Yarın üçüncülük için mindere gelecek Cengiz, 2019 yılında Avrupa ikinciliği elde etmişti.

Milli sporculardan Abdulkadir Çebi (97 kilo), çeyrek finalde yenildiği Macar Alex Gergo Szoke'nin finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Mert İlbars (60 kilo) ve Yüksel Sarıçiçek (82 kilo) ise organizasyona veda etti.

İlgili Konular: #Güreş #Murat Fırat #Avrupa Güreş Şampiyonası

