Murat Ilgaz kimdir? Murat Ilgaz hangi takımlı?
Murat Ilgaz'ın Galatasaray Kulübü'nün TFF ziyaretindeki konu başlıklarından biri olduğu iddia edildi. Murat Ilgaz kimdir? Murat Ilgaz hangi takımlı?
Galatasaraylı yöneticilerin Riva’da yaptığı görüşmede hakem hatalarını masaya yatırdıkları belirtilirken sarı-kırmızılıların VAR atamalarının başındaki isim olan MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz’dan şikayetçi olduğu kaydedilmişti. Ilgaz’ın Fenerbahçe Kulübü üyesi olduğu ileri sürülmüştü.
MURAT ILGAZ FENERBAHÇELİ Mİ?
Murat Ilgaz, Fenerbahçe üyesi olduğu yönünde çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ilgaz, "Fenerbahçe Genel Kurul üyesi olduğum iddiası külliyen yalandır" ifadelerini kullandı.
MURAT ILGAZ HANGİ TAKIMLI?
iMurat Ilgaz, sadece Fenerbahçe Kulübü değil, hiçbir kulüple de bir üyelik bağının bulunmadığını dile getirdi. Ilgaz, "Ben hiçbir kulübün üyesi değilim. Sorumluluğum gereği de Türkiye'deki her bir kulübe eşit mesafede yer alıyorum" diye konuştu.
MURAT ILGAZ KİMDİR?
Murat Ilgaz, 1957 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. 1995- 2002 yılları arasında hakemlik yaptı. Murat Ilgaz VAR atamalarının başında olan MHK Başkan Vekili'dir.
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