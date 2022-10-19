MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'dan Fenerbahçe iddiasına yanıt!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:35

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un hakem atamaları konusunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyareti dikkat çekmişti.

Galatasaraylı yöneticilerin Riva’da yaptığı görüşmede hakem hatalarını masaya yatırdıkları belirtilirken sarı-kırmızılıların VAR atamalarının başındaki isim olan MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz’dan şikayetçi olduğu kaydedilmişti. Ilgaz’ın Fenerbahçe Kulübü üyesi olduğu ileri sürülürken başkan vekili hakkındaki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Atilla Türker'e konuşan Murat Ilgaz, Fenerbahçe üyesi olduğu yönünde çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ilgaz, "Fenerbahçe Genel Kurul üyesi olduğum iddiası külliyen yalandır" ifadelerini kullandı.

"TÜM KULÜPLERE EŞİT MESAFEDEYİM"

MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, sadece Fenerbahçe Kulübü değil, hiçbir kulüple de bir üyelik bağının bulunmadığını dile getirdi. Ilgaz, "Ben hiçbir kulübün üyesi değilim. Sorumluluğum gereği de Türkiye'deki her bir kulübe eşit mesafede yer alıyorum" diye konuştu.