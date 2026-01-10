Murat Salar'dan Süper Kupa şampiyonluğu için açıklama: 'Bizim için güzel bir başlangıç'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.01.2026 22:08:00
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Süper Kupa finalinin ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını söyledi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ı 2-0 yendi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Salar, Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür etti. 

"Bu hava koşullarında buraya gelen 35 bin Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyoruz. Bu, bizim için güzel bir başlangıç. Başkanımız Sadettin Saran'ın liderliğinde ilk kupamızı aldık. İnşallah bundan sonra da geriye kalanlarda da başarılı olacağız." 

Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye katkı yaptığını ifade eden Murat Salar, "Mutlaka. Pozitif bir gelişme bu. Süper Kupa'yı aldık ve çok değerli bu. Bütün destekler için teşekkür ediyoruz. İyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çabuk da uyum sağladı. İnşallah tek bir oyuncu değil, bütün takım aynı performansı göstermeye devam eder bundan sonraki maçlarda" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Süper Kupa #Sadettin Saran

