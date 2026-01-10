Okan Buruk'a gönderme... Fenerbahçe'den galibiyet paylaşımları!

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle yendi. Sarı lacivertliler 10. kez kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe maçın ardından sosyal medya paylaşımlarına başladı.
İşte sarı lacivertlilerin gönderileri:
Kapıyı kapatın.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
🪩 Başlıyoruz! pic.twitter.com/OyRvi3sblu
Sarı lacivertliler ilk paylaşımında taraftarların hazır olmasını istedi.
😿 Kimse görmeden. pic.twitter.com/CluNIXV5MX— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
