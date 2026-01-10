Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'a gönderme... Fenerbahçe'den galibiyet paylaşımları!

Okan Buruk'a gönderme... Fenerbahçe'den galibiyet paylaşımları!

10.01.2026 21:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'a gönderme... Fenerbahçe'den galibiyet paylaşımları!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu. Sarı lacivertlilerin sosyal medyadaki galibiyet paylaşımları Okan Buruk'un açıklamaları ile başladı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle yendi. Sarı lacivertliler 10. kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe maçın ardından sosyal medya paylaşımlarına başladı. 

İşte sarı lacivertlilerin gönderileri:

Sarı lacivertliler ilk paylaşımında taraftarların hazır olmasını istedi. 

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Süper Kupa

İlgili Haberler

Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine Galatasaray golüyle başladı!
Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine Galatasaray golüyle başladı! Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilerdeki ilk maçında Galatasaray derbisinde ağları havalandırdı.
Galatasaray'ı 2 golle devirdi... Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe! Galatasaray 0-2 Fenerbahçe
Galatasaray'ı 2 golle devirdi... Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe! Galatasaray 0-2 Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi. Sarı lacivertliler, 10. kez kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'de sakatlık: Oosterwolde karşılaşmaya devam edemedi!
Fenerbahçe'de sakatlık: Oosterwolde karşılaşmaya devam edemedi! Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde sakatlandı ve oyundan çıktı.