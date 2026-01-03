4.5 yıllık sözleşme imzalandı... Anthony Musaba, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe devre arasının ilk transferini resmen yaptı.

Sarı lacivertliler, Samsunspor'dan 5.75 milyon Euro karşılığında Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. Musaba, 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sportif direktör Devin Özek, "Musaba’yı kadromuza kattığımız için çok mutlu olduklarını belirten Sportif Direktörümüz Devin Özek, “Anthony Musaba’yı kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Kendisi dinamik, çok hızlı ve mükemmel bir çalışma mantalitesine sahip bir oyuncu. İlk andan itibaren kulübümüz için oynamaya son derece motiveydi. Hızı ve gücüyle kadromuza yeni özellikler katacak. Hoş geldin Anthony!" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, yeni transferin kısa sürede geleceğini söyledi.

"Kulübümüze hayırlı olsun. Devre arası ilk transferimizi yaptık. Musaba’yı hocamız da çok beğeniyor ve istiyordu. Oyuncu da kulübümüzü çok istiyordu. İnanıyorum ki hocamızın oyun sisteminde fark yaratacak ve şampiyon olmamızda katkısı çok büyük olacak. Transferlerle ilgili taraftarlarımız rahat olsunlar. Başkanımız 24 saat kulüpte. Bütün mesaisini ona harcıyor. Transferlerle ilgili ve nasıl şampiyon olacağımızın çalışmalarını Başkanımız kulüpte yapıyor. Bizler de Futbol Komitesi olarak, Devin Bey, Ömer Bey, Turgay Bey ile sürekli çalışıyoruz. Başkanla iletişim halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda diğer transferlerimizi de yapacağız. Adana’daki Samsunspor maçından sonra hız verip, transferlerimizi yapacağız. Bu transfer sürecinde Samsunspor Başkanına ve yönetimine de teşekkür ederiz. Bize herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Oyuncumuzun maça yetişmesi için gereken yardımları yaptıkları için camiamız adına onlara da teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek.”

"HAYAL GERÇEKLEŞTİ"

Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerin her futbolcunun hayali olduğunu söyledi.

“Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı.

Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe’nin ilgisi olduğuna dair şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe’ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz.”