Fenerbahçe'de Christopher Nkunku gelişmesi!

Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni hedef Milan forması giyen Christopher Nkunku.

İtalyan basınından Calcio Mercato, Fenerbahçe’nin Nkunku transferi için bastırdığını ve son saatlerde taraflar arasında yoğun görüşmeler yapıldığını duyurdu. Haberde, transferin kaderinin büyük ölçüde oyuncunun vereceği karara bağlı olduğu vurgulandı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı habere göre ise, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile bir kez daha Christopher Nkunku’nun bonservisi için masaya oturdu.

Sarı lacivertlilerin, Milan’ın talep ettiği bonservis bedelinin istenilen seviyeye düşmesi halinde Nkunku için yazılı ve resmi teklif yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

IGLI TARE NE DEMİŞTİ?

Kısa zaman önce Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Nkunku’yla ve Fenerbahçe'yle ilgili gelen soruya şu yanıtı vermişti:

“Transfer dönemindeyiz, çok fazla spekülasyon var. O hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Takıma adaptasyonunda sona yaklaştı ve son aylarda geliştiğini gördük. Son maçta attığı iki golün ona öz güven kazandıracağını umuyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz."

Bu sezon Milan’da 15 maçta süre alırken 3 gol ve 2 asist kaydetti. Milan, Nkunku’nun bonservisi için Chelsea’ye 37 milyon Euro ödemişti.