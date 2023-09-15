Murat Sancak açıkladı: Mario Balotelli, Süper Lig'e geri döndü

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:20

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:31

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna geri kattı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

?? Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/VqRen0wR6y — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 15, 2023

BAŞKAN DUYURDU

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mario Balotelli transferini duyurdu. Mario Balotelli ile bir fotoğrafını paylaşan Sancak, ardından "İki deli" şarkısını içeren bir video paylaştı.

35 MAÇA ÇIKTI

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.